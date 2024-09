Ein Plädoyer für den Wiederaufstieg

Hannes Maletzke steht mit dem SSV Anhausen an der Tabellenspitze der Kreisklasse Augsburg Nordwest. Maletzke, der in seinem Team kurz „Malle“ genannt wird, begann seine Karriere in der Jugend des FSV Reimlingen und geht seit 2023 für den SSV auf Punktejagd. Ein fußballerisches Highlight war für den 31-jährigen Rechtsanwalt ein Vorbereitungsspiel gegen den 1. FC Heidenheim. „Vor über 1000 Zuschauern gegen so eine Profimannschaft zu spielen, ist schon eine coole Sache“, sagt der Anhauser, der in der laufenden Saison bereits zweimal in die „FuPa – Elf der Woche“ gewählt wurde. Wenn Maletzke nicht auf dem Platz steht, geht er gerne Skifahren in Österreich oder übt mit seinem zweijährigen Sohn die ersten Tritte gegen das runde Leder. „Ich hoffe natürlich, dass er auch mal Fußballer wird“, sagt der gebürtige Nördlinger.

