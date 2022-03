AL-Frühjahrs-Check

12.03.2022

Heimstärke und Nachholspiele als Trümpfe im Abstiegskampf

Plus Mit dem Nachholspiel Emersacker gegen Zusmarshausen wird die Restsaison der Kreisliga Augsburg eingeläutet.

Von Max Gschwilm

Mit gleich vier Nachholspielen startet die Kreisliga Augsburg am kommenden Wochenende in die Restsaison. Wobei diesmal nur eine Partie mit Landkreisbeteiligung stattfindet, immerhin dann aber in doppelter Hinsicht: Zum direkten Derby stehen sich der FC Emersacker und der TSV Zusmarshausen gegenüber. Der Aufsteiger aus dem Laugnatal, der mit neun Punkten das Tabellenende ziert, hat in der Winterpause noch einmal Kraft, Zuversicht und Mut getankt. Die Gäste aus Zusmarshausen möchten ihrem neuen Cheftrainer hingegen einen Sieg zum Einstand schenken. Vor den ersten 90 Pflichtspielminuten im Jahr 2022 nehmen wir die beiden Kontrahenten im

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen