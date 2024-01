Allkampf

05.01.2024

Mit meisterlicher Leistung zum 1. DAN

Plus Allkämpfer Katja Haid von der SSV Agawang Dinkelscherben legt die Prüfung zum 1. DAN ab. Da war sogar der Schulleiter stolz.

Mit zwölf Sportlern und Sportlerinnen stand zum Jahresausklang in Untermeitingen eine große Braun- und Schwarzgurtprüfung der Deutschen Allkampf Union (DAU) an. Neben fünf Prüflingen im Allkampf-Jitsu wurden sieben Kampfsportler in der Kampfsportart Taekwondo geprüft.

Der SSV Agawang Dinkelscherben und die Allkampfschulen Kinzel (Abteilung Rettenbach im Landkreis Günzburg) wurden von vier bestens vorbereiteten Sportlern und Sportlerinnen vertreten; Katja Haid, Julia König, Fabian Steiner und Lukas Engelmann stellten sich den wachsamen Augen von Joachim Veh (8. Dan), Fritz Kosak (8. Dan), Fritz Kinzel (7. Dan) und Jürgen Löhning (4. Dan). Mehr als ein Jahr schweißtreibende Vorbereitung zahlte sich bei allen vieren aus. Während der insgesamt fünfstündigen Prüfung bewiesen sich die Sportler in sämtlichen Disziplinen des Allkampf-Jitsu: Freikampf, Formenlauf, Selbstverteidigung und mehrere Bruchtests wurden von den Kampfsportlern mit Bravour gemeistert.

