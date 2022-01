Schlagkräftige Kampfsportler

Gurtprüfungen im Kickboxen und Bo-Jitsu.

Sechs Sportler der Allkampfschule Kinzel traten zur Gurtprüfung im Kickboxen und Bo-Jitsu an. Die von der Deutschen Allkampf-Union gestellten Prüfer Andreas Eisele (6. Dan), Fritz Kinzel (7. Dan) und Amelie Krautsieder (1. Dan) verlangten den Sportlern einiges ab: Sie demonstrierten Schlagtechniken und -kombinationen mit Händen und Füßen auf Schlagkissen, traten in Leichtkontakt und Semikontakt gegeneinander an und schwitzten beim konditionellen Anteil der Prüfung. Auch in der Stockkampfkunst Bo-Jitsu zeigten die Sportler ihr Können. Unter Bo-Jitsu versteht man die Selbstverteidigung mit einem Verteidigungsmittel wie Kurz- oder Langstock oder dem Tonfa (Polizeistock). Die Prüflinge zeigten eine frei vorgetragene Fallschule mit Waffe, Verteidigung am Boden und im Stand, Formenlaufen und Waffenhandling. Zum Ende traten sie im Freikampf gegen mehrere Angreifer an und demonstrierten Schlagkraft auf ein oder zwei Fichtenbretter.

Für ihre herausragende Leistung wurden Dr. Bernd Reitz im Bo-Jitsu und Fabian Voigt im Kickboxen mit einer Medaille zu den Prüfungsbesten gekürt.

Ein Einstieg in beide Sportarten jederzeit möglich. (AL)

unter Telefon 0173/9634829 oder www.allkampf-schule-kinzel.de