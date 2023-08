Gersthofer Alpinradler legen 12.000 Höhenmeter in einer Woche zurück

Plus Die Gersthofer Alpinradler legen zu ihrem 50-jährigen Jubiläum 680 Kilometer im Piemont und in Frankreich zurück.

Es waren Hans Wieland und Werner Mayershofer, die im Jahr 1973 mit einer Fahrt von Gersthofen nach Bach im Lechtal die Alpinradler ins Leben riefen. Sie hätten sich wohl nicht träumen lassen, dass die Alpinradler 50 Jahre später immer noch regelmäßig unterwegs sind und sich jedes Jahr auf eine einwöchige Rundfahrt begeben. Mit dem 50-jährigen Jubiläum tilgten die Alpinradler einen letzten weißen Fleck zwischen Pyrenäen und Slowenien, der bisher noch nicht Ziel einer ihrer einwöchigen Touren war.

Das Piemont und die angrenzenden französischen Alpen stellten diesmal die Herausforderungen. Unter dem Motto „Rund um Turin“ ging es durch wenige flache Regionen, anspruchsvolle Hügellandschaften und schroffes Hochgebirge. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Willi Engelhardt und Günther Dollinger sorgten auch diesmal im Begleitfahrzeug für den Gepäcktransport und die wichtige Versorgung mit Essen und Getränken unterwegs.