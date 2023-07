Altenmünster

vor 25 Min.

470 Tore lassen die Kasse der Kartei der Not ordentlich klingeln

Plus Bei der Torjäger-Ehrung unserer Zeitung sind Wiederholungstäter und Dauergäste am Start. Der Spendenbetrag wird spontan aufgerundet.

Von Oliver Reiser

Seit fast drei Jahrzehnten werden die Torschützenkönige aus den Ligen, die das Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeine Land tangieren, mit einer Torjägerkanone ausgezeichnet. Bei der 27. Veranstaltung dieser Art, die nur durch Corona zweimal gestoppt werden konnte, war mit Dominik Bröll ein Dauergast dabei. Bereits zum sechsten Mal konnte er die kleine Trophäe in Empfang nehmen. Doch die Freude währte nur kurz. Als er unmittelbar danach seinen kleinen Sohn, der gestürzt war und weinend am Boden lag, zu Hilfe eilte, ging das gute Stück zu Bruch. Die Sponsoren sorgten spontan für Ersatz.

Auch Alexander Kohler, Regionalverkaufsleiter der Wüstenrot & Württembergischen in Horgau-Auerbach, sowie Herbert Lenz und Cjristian Bauer von Lenz Finanzservice Inh. Bauer & Lenz, Partner der W+W Wüstenrot und Württembergische in Gersthofen, zählen zu den Dauergästen. Auch für die Saison 2022/23 haben die langjährigen Sponsoren für jeden Treffer eine Einschussprämie in Höhe von drei Euro ausgelobt. Der Erlös kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, zu Gute.

