Statt Big-Party gibt's nur Popcorn auf dem Sofa

Plus In der Nacht von Sonntag auf Montag bricht weltweit wieder das Super-Bowl-Fieber aus. Wegen Corona und anderen Umständen muss Robert Irvin-Hammel das Spektakel allein im heimischen Wohnzimmer verfolgen

Für US-Amerikaner ist es der Tag des Jahres. Zumindest, wenn sie sich für Sport interessieren. Super Bowl – das Saisonendspiel der National Football League (NFL). In der Nacht von Sonntag auf Montag mitteleuropäischer Zeit ist es wieder soweit (ProSieben, Sonntag, Übertragung ab 22.40 Uhr; Anpfiff Montag, 0.30 Uhr). Auch im Terminkalender von Robert Irvin-Hammel hat dieses Ereignis seinen festen Platz. Der Gersthofer wird sich die Nacht um die Ohren schlagen, auch wenn sein Lieblingsklub, die Seattle Seahawks, den Einzug ins Finale verpasst haben.