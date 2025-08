Überraschender Ausfall in Aystetten

Verwundert und missmutig standen die Zuschauer am Samstagnachmittag vor der Wehrmann-Arena in Aystetten. Dort wurde nämlich nicht Fußball gespielt - und niemand wusste so wirklich Bescheid. Nach einer Platzbegehung am späten Vormittag hatte der Landesligist SV Cosmos Aystetten die Begegnung gegen den FC Ehekirchen abgesagt.

Der Dauerregen der vergangenen Tage und Wochen hatte das Geläuf am Sportfeld mit Pfützen übersät und ziemlich sumpfig gemacht. Als Nachholtermin wurde Mittwoch, 17. September, festgelegt.

Etwa zu selben Zeit wurde in Augsburg das Spiel der Kreisliga Augsburg zwischen dem SV Hammerschmiede und Bezirksliga-Absteiger SV Türkgücü Königsbrunn angepfiffen. Nach zehn Minuten begann es zu regnen und dann kübelte es dermaßen herunter, dass das Wasser auf dem ohnehin schon sumpfigen Nebenplatz stehen blieb. Nach 27 Minuten unterbrach Schiedsrichter Balduin Fischer-Stabauer die Partie zunächst und als der Starkregen nicht nachließ, entschloss er sich zum Spielabbruch.

Bereits im Vorfeld abgesagt wurde die Partie des TV Erkheim gegen den VfL Kaufering in der Bezirksliga Süd. (oli/hsn)