Aystetten holt nur ein Punkt trotz Überzahl

Plus Absteiger SV Cosmos Aystetten kann gegen Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell eine 60-minütige Überlegenheit nicht nutzen.

Bei über 30 Grad im Schatten kam keine richtige Spielfreude auf. Auch nicht, als der SV Cosmos Aystetten nach 30 Minuten in Überzahl war. Am Ende reichte es für den Landesliga-Absteiger gegen den Aufsteiger gerade noch zu einem 1:1-Unentschieden.