Aystetten stemmt sich gegen Landesliga-Abstieg

Plus Der SV Cosmos Aystetten stemmt sich durch einen Sieg gegen den FV Illertissen II gegen den Abstieg. Doch für den Klassenerhalt braucht es noch weitere Punkte.

Die Mannschaft von Trainer Ivan Konjevic darf weiterhin auf den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest hoffen. Mit einem verdienten 2:0 Sieg gegen die Reserve des FV Illertissen machten die Aystetter den ersten Schritt in der vom Trainer ausgerufenen Mission Klassenerhalt.