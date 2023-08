Fußball

vor 26 Min.

Aystettens Spielertrainer Wurm freut sich über drei Rückkehrer

Plus Beim SV Cosmos Aystettens entspannt sich vor dem Auswärtsspiel beim TSV Ottobeuren die Personalsituation: Einige Urlauber sind wieder zurück.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Die jüngsten drei Liga-Spiele des SV Cosmos Aystetten gleichen einer Achterbahnfahrt. Dem 4:1-Sieg bei der SpVgg Langerringen folgte eine 1:4-Niederlage beim SV Egg an der Günz. Zuletzt gewann die Mannschaft um Spielertrainer Patrick Wurm 4:1 gegen den FC Wiggensbach. „Es liegt an uns, dass wir das Spiel immer über die kompletten 90 Minuten ernst nehmen“, sagt Wurm. „Wir müssen immer gewillt sein, das Spiel zu dominieren und zu gewinnen. Wenn wir das machen, bin ich guter Dinge, dass wir wieder mehr Konstanz reinkriegen.“

Gegen Wiggensbach führte seine Mannschaft bereits nach einer Viertelstunde 3:0. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben gleich die ersten Chancen genutzt“, sagt Wurm, dem vor allem Wille und Entschlossenheit seiner Mannschaft gefielen. An dem Sieg hatte auch Dejan Mijailovic einen großen Anteil. Der 28-Jährige stand erstmals seit seiner Verletzungspause wieder in der Startelf - und meldete sich mit einem Doppelpack innerhalb der ersten sieben Minuten eindrucksvoll zurück. „Es war eigentlich nicht geplant, dass er nach so kurzer Zeit schon wieder von Beginn an ranmuss“, erzählt Wurm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen