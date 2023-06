Aystetten

vor 36 Min.

Der Traum des SV Cosmos Aystetten von der Landesliga ist geplatzt

Plus Der SV Cosmos Aystetten kommt im Rückspiel beim TV Erkheim nicht über ein 0:0 hinaus und muss den Aufstieg in die Landesliga abhaken.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Der SV Cosmos Aystetten spielt auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga. Die Mannschaft um Spielertrainer Patrick Wurm kam im Relegationsrückspiel beim TV Erkheim nicht über ein 0:0 hinaus - zu wenig nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel. Von Beginn an war klar: Aystetten musste mindestens zwei Tore schießen. Dennoch vermied es der SV Cosmos, allzu sehr ins Risiko zu gehen. Die erste Chance des Spiels resultierte aus einem ruhenden Ball. Im Anschluss an eine Ecke kam Marcel Burda im Rückraum zum Abschluss, sein Versuch wurde jedoch geblockt (7.).

Ansonsten war vor beiden Toren erst einmal wenig los. Erkheim agierte etwas abwartender als im Hinspiel und stand defensiv sicher. Beim SV Cosmos fehlte es im Spiel nach vorne an Tempo und zündenden Ideen, um den Abwehrriegel der Hausherren zu knacken. So war schon über eine halbe Stunde gespielt, als Stefan Simonovic im Erkheimer Strafraum zum Abschluss kam, sein Versuch war aber zu zentral (34.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen