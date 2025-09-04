Flutlicht-Premiere in Aystetten: Cosmos empfängt Aufsteiger Stätzling

26,5 Kilometer berechnet der Routenplaner für die Strecke von Aystetten nach Stätzling. Daher ist das Duell des SV Cosmos Aystetten mit dem Aufsteiger FC Stätzling für die Truppe aus dem nordwestlichen Landkreis die Partie mit dem der kürzesten Distanz. Zum Landkreis-Rivalen TSV Schwabmünchen sind es rund 40 Kilometer. Ein Derby also, das am Freitagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) im ersten Flutlichtspiel der Aystetter Vereinsgeschichte in der Wehrmann-Arena über die Bühne geht.

Spieler kennen sich, da sind Emotionen im Spiel

„Ich denke schon, dass man das als Derby bezeichnen kann. Die Spieler kennen sich, da sind schon Emotionen im Spiel. Da will sich keiner eine Blöße geben“, sagt Trainer Thomas Hanselka. Zumal man sich zurzeit auf dem Augsburger Plärrer des Öfteren auf halber Strecke - sozusagen auf neutralem Platz - trifft. Beim SV Cosmos ist die Stimmung wieder besser, nachdem etliche Urlauber zurückgekehrt sind und man beim 1:1 in Kempten personell nachlegen konnte. „Das Unentschieden war gerecht. Kempten hätte das 2:0 machen können, wir in der Schlussphase den 2:1-Siegtreffer“, blickt Hanselka zurück. „Die Einwechslungen haben Schwung gebracht. Leider sind wir zu spät aufgewacht.“

Nicht Qualität, sondern Quantität hat gefehlt

Vor dem Aufsteiger FC Stätzling, der bereits elf Punkte einfahren konnte, zuletzt aber in Oberweikertshofen mit 0:2 unterlegen war, hat man Respekt, aber keine Angst. „Der Tabellenstand ist egal. Wir brauchen einen Dreier“, sagt Hanselka. „Wir haben schon zu viel Punkte liegen lassen. Nicht durch die fehlende Qualität, weil sich Leute wie Arlind Qarri oder Philipp Toth bestens geschlagen haben, sondern durch Quantität. Personell bedingt haben wir nie wechseln können, so dass am Ende die Körner ausgegangen sind.“ Nachdem Marcel Burda, Maximilian Heckel und auch Raphael Marksteiner wieder aus dem Urlaub zurück sind, sieht es jetzt deutlich besser aus. „Wir haben wieder Präsenz auf der Bank.“ Lediglich die Dauerverletzten Pascal Mader und Dejan Mijailovic fehlen noch. „Gegen einen Aufsteiger müssen wir Punkte holen“, hofft Thomas Hanselka, dass den Seinen unter Flutlicht ein Licht aufgeht.