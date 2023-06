Aystetten/Gersthofen

Wer macht weniger Fehler: Aystetten oder Gersthofen?

Plus Der SV Cosmos Aystetten und der TSV Gersthofen kämpfen in der Relegation um die Landesliga. Darum sieht Gersthofens Trainer Aystetten im Vorteil.

Von Jonathan Lyne

Es wird ernst. Sowohl für den TSV Gersthofen als auch für den SV Cosmos Aystetten war schon vor dem letzten Spieltag klar, dass es in die Relegation geht. Am vergangenen Wochenende ging es also rein sportlich für beide um nichts mehr.

Nun steht am Donnerstag (18.30 Uhr) das Relegationshinspiel in Aystetten an (das Rückspiel in Gersthofen steigt am Sonntag um 16 Uhr). Für Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann geht es darum, die Saison noch zu retten. Er erwartet „ein schweres Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Sie sind individuell erstklassig besetzt und haben eine gute Saison gespielt.“

