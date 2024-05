Fußball

18.05.2024

Im „Finale dahoam“ ist Verlieren verboten

Plus Bezirksliga Süd: Der SV Cosmos Aystetten braucht noch einen Punkt, um den dritten Aufstieg in die Landesliga perfekt zu machen. Für den Gegner TSV Haunstetten geht es um den Klassenerhalt.

Von Oliver Reiser

Spannender geht es kaum. Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Süd braucht der SV Cosmos Aystetten im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem FC Thalhofen noch einen Punkt, um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga zu feiern. „Das ist schon ein ganz spezielle Spiel mit einem gewissen Nervenkitzel“, sagt Cosmos-Spielertrainer Patrick Wurm vor dem „Finale dahoam“ gegen den TSV Haunstetten (Samstag, 14 Uhr). Denn auch für die Augsburger ist in diesem Derby Verlieren verboten, wenn sie nicht in die Abstiegsrelegation geraten wollen.

„Ein Pünktchen für die Krönung der Saison – das sollte auf dem Papier machbar sein“, ist sich Wurm der Tücke des Kicks bewusst: „Was auf dem Platz passiert, ist eine andere Sache. Für Haunstetten geht es schließlich auch um sehr viel.“ Zumal sich der FC Oberstdorf im Nachholspiel am Mittwoch gerettet hat. Ein Spielansetzung, die nach Wurms Dafürhalten nicht optimal gelöst war. Trotzdem: „Wenn wir unsere Leistung auf den Rasen bringen, bin ich guter Dinge. Und Thalhofen muss ja auch erst mal gewinnen.“ Dabei ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedankens, denn der direkte Konkurrent aus dem Allgäu, der zwei Punkte hinter dem SV Cosmos Aystetten zurückliegt, tritt beim bereits feststehenden Absteiger FC Heimertingen an.

