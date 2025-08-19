Flutlicht-Premiere: Aystetten braucht dringend Punkte

Mit dem letzten Aufgebot ist der SV Cosmos Aystetten zuletzt beim VfB Durach mit 1:4 unter die Räder gekommen. Lediglich ein Auswechselspieler nahm auf der Bank Platz. Und während die Gastgeber nachlegen konnten, wurde bei den Aystettern der Akku immer leerer. „Es wird nicht besser“, klagt Trainer Thomas Hanselka vor dem Heimspiel am Mittwochabend gegen den TSV Jetzendorf (Anpfiff 19 Uhr), bei dem es eine Flutlicht-Premiere in Aystetten geben wird. Während über der Wehrmann-Arena ein Licht aufgehen soll, sieht es bezüglich der Personalsituation eher noch düsterer aus.

Cosmos Aystetten: Düster sieht es beim Personal aus

An Flutlicht konnte man sich bereits am vergangenen Freitag einstellen. „Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, blickt Hanselka auf das Match beim VfB Durach zurück, als man zunächst eine Serie von acht Eckbällen gut verteidigen, aber drei Kontermöglichkeiten nicht nutzen konnte. „Die alte Leier. Da waren wir wieder nicht cool genug“, so der Trainer. „Wir sind dann gut in die zweite Halbzeit gekommen und haben den Ausgleich gemacht, ehe ein einfacher Fehler zum 2:1 geführt hat“, ist er der Meinung, dass das Ergebnis am Ende zu hoch ausgefallen ist: „Aufgrund der Moral und der Laufleistung hätten wir uns einen Punkt verdient. Aber man merkt das natürlich, wenn man nur einen Auswechselspieler hat.“

Und es wird nicht besser. Zwar kehrt Edward Schäfer aus dem Kurzurlaub zurück, doch dafür verabschieden sich Hardy Noack und Marcel Burda in selbigen. Zwölf plus eins, minus zwei - das würde rein rechnerisch bedeuten, dass man gegen den Tabellensechsten aus Jetzendorf gar keinen Auswechselspieler zur Verfügung hat, weil man sich in Aystetten ja auch nicht aus einer zweiten Mannschaft bedienen kann. Es gibt nämlich nur eine. „Wir stellen Überlegungen nach allen Seiten an“, sagt Thomas Hanselka, dessen Spielerpass noch immer bei der SpVgg Westheim liegt. Der Spielerpass von Raphael Marksteiner trägt nach seiner Roten Karte für drei Spiele den Vermerk „gesperrt“. Gespräche mit Ex-Spielertrainer Patrick Wurm und Tobias Ullmann stehen noch aus. Der Linksfuß fehlte zuletzt in Durach. „Er war privat verhindert“, hält sich Hanselka ansonsten bezüglich des 21-Jährigen ziemlich bedeckt.