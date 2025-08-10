Erst Nullnummer, dann Elfmeterschießen: Aystetten holt nur einen Punkt

Kaum zu glauben. Nachdem die Partie gegen den FC Ehekirchen am vergangenen Wochenende wegen Dauerregen kurzfristig abgesagt wurde, traten die Landesliga-Fußballer des SV Cosmos Aystetten beim TSV Hollenbach nun bei tropischen Temperaturen an. Die unfreiwillige Pause schien den Cosmos-Kickern nicht gutgetan zu haben: Beim Aufsteiger sprang nur eine torlose Nullnummer heraus. Ein Ergebnis, mit dem beide Kontrahenten nicht zufrieden waren. „Wir müssen unsere Chancen reinmachen und die drei Punkte mitnehmen“, ärgerte sich Aystettens Co-Kapitän Maximilian Heckel. „Erst nach der Roten Karte sind wir unter Druck geraten.“ Auch Hollenbachs Co-Trainer Fatih Cosar trauerte dem Sieg nach: „Es wäre mehr möglich gewesen. Dazu hätten wir aber im letzten Drittel mehr Druck aufbauen und uns noch mehr Chancen kreieren müssen.“

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86482 Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis