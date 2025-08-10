Icon Menü
Aystetten siegt nur im Elfmeterschießen

Fußball-Landesliga

Erst Nullnummer, dann Elfmeterschießen: Aystetten holt nur einen Punkt

Die Landesliga-Fußballer des SV Cosmos Aystetten müssen sich in Hollenbach mit einer Nullnummer zufriedengeben. Ein Gästespieler sieht Rot.
Von Oliver Reiser
    Im Punktspiel beim TSV Hollenbach reichte es für den SV Cosmos Aystetten nur zu einem 0:0. Im Elfmeterschießen zog man mit einem 5:4-Sieg in die erste Hauptrunde des bayerischen Totopokals ein.
    Im Punktspiel beim TSV Hollenbach reichte es für den SV Cosmos Aystetten nur zu einem 0:0. Im Elfmeterschießen zog man mit einem 5:4-Sieg in die erste Hauptrunde des bayerischen Totopokals ein. Foto: Oliver Reiser

    Kaum zu glauben. Nachdem die Partie gegen den FC Ehekirchen am vergangenen Wochenende wegen Dauerregen kurzfristig abgesagt wurde, traten die Landesliga-Fußballer des SV Cosmos Aystetten beim TSV Hollenbach nun bei tropischen Temperaturen an. Die unfreiwillige Pause schien den Cosmos-Kickern nicht gutgetan zu haben: Beim Aufsteiger sprang nur eine torlose Nullnummer heraus. Ein Ergebnis, mit dem beide Kontrahenten nicht zufrieden waren. „Wir müssen unsere Chancen reinmachen und die drei Punkte mitnehmen“, ärgerte sich Aystettens Co-Kapitän Maximilian Heckel. „Erst nach der Roten Karte sind wir unter Druck geraten.“ Auch Hollenbachs Co-Trainer Fatih Cosar trauerte dem Sieg nach: „Es wäre mehr möglich gewesen. Dazu hätten wir aber im letzten Drittel mehr Druck aufbauen und uns noch mehr Chancen kreieren müssen.“

