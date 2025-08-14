Im Aystetter Mannschaftsbus bleiben viele Plätze frei

Die Tage um den 15. August gelten im Freistaat Bayern als die Urlaubstage schlechthin. Auch der SV Cosmos Aystetten bekommt das zu spüren. Wenn der Fußball-Landesligist am Freitag, dem Feiertag Mariä Himmelfahrt, die Fahrt zum VfB Durach (Anpfiff 19 Uhr) antreten muss, werden im Mannschaftsbus einige Plätze leer bleiben. Trainer Thomas Hanselka nimmt es gelassen: „Wir haben einen großen und guten Kader. Jetzt müssen eben die Spieler aus der zweiten Reihe zeigen, was sie drauf haben.“

Das wird gegen die Allgäuer auch dringend erforderlich sein. Verstärkt mit den zurückgekehrten Methfessel-Brüdern sind die Duracher gut gestartet, haben bereits die beiden Bayernliga-Absteiger FC Sonthofen und TSV Rain geschlagen und sich hinter dem Topfavoriten TSV Schwabmünchen und dem Überraschungsteam der SG Niedersonthofen/Martinszell auf den dritten Platz geschoben. Aystetten hingegen tritt etwas auf der Stelle. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, was die Blau-Weißen bisher angeliefert haben. Auch mit dem jüngsten Spiel war Thomas Hanselka nicht wirklich zufrieden. Zwar hätten die Seinen phasenweise gezeigt, was sie können, doch insgesamt war dem neuen Cosmos-Coach der Auftritt beim Aufsteiger TSV Hollenbach, der mit einer torlosen Nullnummer endete, zu wenig. Nicht nur, was die Chancenverwertung betrifft. „Da müssen wir abgezockter werden“, denkt der ehemalige Torjäger an die Möglichkeiten von Marcel Burda, Sebastian Kempf oder Dejan Durasinovic. Auch die letzten zehn Prozent an Einsatz und Willen hatten ihm gefehlt. „Wir müssen auch mal da reingehen, wo es weh tut“, so Hanselka.

Weh getan hat den Cosmonauten hingegen der völlig unnötige Platzverweis von Raphael Marksteiner. Gerade im Hinblick auf die Chancenausbeute hätte man den 24-jährigen Angreifer mit dem Gardemaß von 1,97 Meter, der nach längerer Verletzungspause wieder im Kommen war, gut gebrauchen können. „Ich hoffe, dass er mit einer Sperre von zwei Spielen davon kommt“, sagt Hanselka, dessen Kader aktuell doch ziemlich geschrumpft ist, nachdem Dejan Mijailovic noch immer an einer Zerrung laboriert und sich Maximilian Heckel, Melih Kaya, Hardy Noack und Edward Schäfer in den Urlaub verabschiedet haben. Und das ausgerechnet in einer bevorstehenden englischen Woche, in der am kommenden Mittwoch (gegen den TSV Jetzendorf) und am Sonntag (gegen ASV Dachau) zwei Heimspiele auf dem Programm stehen.