Aystettens Absturz in die Zitterzone

Als seine Kameraden nach dem Aufwärmen gerade in die Kabine gegangen waren, um sich die Trikots anzuziehen, lief Hardy Noack frisch dem Flieger aus dem Urlaub entstiegen in der Wehrmann-Arena ein. So hatte der SV Cosmos Aystetten wenigstens einen Auswechselspieler zur Verfügung. Nachdem aber nach wie vor zu viele Urlauber, Verletzte und Gesperrte sowie auch Tobias Ullmann, von dem man sich getrennt hat, fehlten, musste der Fußball-Landesligist gegen den bisher sieglosen TSV Dachau 1865 ein deutliche 1:4-Heimniederlage hinnehmen. Somit befindet man sich nun mitten in der Zitterzone, ist auf einen der Relegationsplätze abgestürzt.

