Aystetten verliert Kellerduell 1:4

Fußball-Landesliga

Aystettens Absturz in die Zitterzone

Die Landesliga-Fußballer des SV Cosmos Aystetten verlieren gegen den bisher sieglosen TSV Dachau deutlich mit 1:4.
Von Oliver Reiser
    Viermal hat es beim SV Cosmos Aystetten im Heimspiel gegen den TSV Dachau 1865 eingeschlagen, obwohl Torhüter Niklas Frank sogar einen Elfmeter parierte. Rechts Arlind Qarri.
    Viermal hat es beim SV Cosmos Aystetten im Heimspiel gegen den TSV Dachau 1865 eingeschlagen, obwohl Torhüter Niklas Frank sogar einen Elfmeter parierte. Rechts Arlind Qarri. Foto: Oliver Reiser

    Als seine Kameraden nach dem Aufwärmen gerade in die Kabine gegangen waren, um sich die Trikots anzuziehen, lief Hardy Noack frisch dem Flieger aus dem Urlaub entstiegen in der Wehrmann-Arena ein. So hatte der SV Cosmos Aystetten wenigstens einen Auswechselspieler zur Verfügung. Nachdem aber nach wie vor zu viele Urlauber, Verletzte und Gesperrte sowie auch Tobias Ullmann, von dem man sich getrennt hat, fehlten, musste der Fußball-Landesligist gegen den bisher sieglosen TSV Dachau 1865 ein deutliche 1:4-Heimniederlage hinnehmen. Somit befindet man sich nun mitten in der Zitterzone, ist auf einen der Relegationsplätze abgestürzt.

