Aystetter Abwehrbollwerk hält bis in die Nachspielzeit

Es lief bereits die 98. Minute, als Aystettens Torhüter Niklas Frank den letzten Angriff des FC Stätzling entschärfte und damit zumindest einen Punkt festhielt. Unmittelbar danach pfiff Schiedsrichter Kevin Molnar das Derby der Fußball-Landesliga Südwest ab. Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos Aystetten, hatte es schon befürchtet, dass der Ausgleich noch irgendwann fällt: „In Unterzahl sind wir kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus gekommen.“ Das 1:1-Unentschieden war letztendlich gerecht. Trotz zehn Gelben und zwei Gelb-Roten Karte wurde die Partie intensive und temporeiche Partie sehr fair geführt.

