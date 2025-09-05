Icon Menü
Aystetten und Stätzling trennen sich unentschieden

Fußball-Landesliga

Aystetter Abwehrbollwerk hält bis in die Nachspielzeit

In Unterzahl muss der SV Cosmos Aystetten im Derby gegen den FC Stätzling doch noch den Ausgleichstreffer hinnehmen.
Von Oliver Reiser
    Sebastian Kempf (rechts) freut sich mit David Schwab und Fabian Krug über seinen ersten Treffer im Trikot des SV Cosmos Aystetten.
    Sebastian Kempf (rechts) freut sich mit David Schwab und Fabian Krug über seinen ersten Treffer im Trikot des SV Cosmos Aystetten. Foto: Oliver Reiser

    Es lief bereits die 98. Minute, als Aystettens Torhüter Niklas Frank den letzten Angriff des FC Stätzling entschärfte und damit zumindest einen Punkt festhielt. Unmittelbar danach pfiff Schiedsrichter Kevin Molnar das Derby der Fußball-Landesliga Südwest ab. Thomas Pflüger, der Vorsitzende des SV Cosmos Aystetten, hatte es schon befürchtet, dass der Ausgleich noch irgendwann fällt: „In Unterzahl sind wir kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus gekommen.“ Das 1:1-Unentschieden war letztendlich gerecht. Trotz zehn Gelben und zwei Gelb-Roten Karte wurde die Partie intensive und temporeiche Partie sehr fair geführt.

