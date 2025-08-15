Am Ende wird es für Aystetten bitter

Als zur Pause Elija Hanrieder für Hardy Noack eingewechselt wurde, war das Auswechselkontingent des SV Cosmos Aystetten bereits erschöpft. Mehr Spieler saßen nämlich nicht auf der Bank. So war es nicht verwunderlich, dass dem letzten Häuflein der aufrechten von Trainer Thomas Hanselka am Ende die Luft ausging und man mit einer 1:4-Niederlage die Heimreise vom VfB Durach antreten musste.

