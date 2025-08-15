Icon Menü
Aystetten verliert mit 1:4

Fußball-Landesliga

Am Ende wird es für Aystetten bitter

Der SV Cosmos Aystetten verliert mit dem allerletztem Aufgebot in Durach mit 1:4.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Elija Hanrieder war der einzige Auswechselspieler, den der SV Cosmos Aystetten mit nach Durach gebracht hatte. Kein Wunder, dass am Ende eine 1:4-Niederlage zu Buche stand.
    Foto: Oliver Reiser

    Als zur Pause Elija Hanrieder für Hardy Noack eingewechselt wurde, war das Auswechselkontingent des SV Cosmos Aystetten bereits erschöpft. Mehr Spieler saßen nämlich nicht auf der Bank. So war es nicht verwunderlich, dass dem letzten Häuflein der aufrechten von Trainer Thomas Hanselka am Ende die Luft ausging und man mit einer 1:4-Niederlage die Heimreise vom VfB Durach antreten musste.

