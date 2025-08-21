Icon Menü
Aystetten verspielt 3:1-Führung

Fußball-Landesliga

Aystettens letztes Aufgebot holt einen Punkt

Nach 3:1-Führung muss sich der SV Cosmos Aystetten noch mit einem 3:3 zufrieden geben.
Von Oliver Reiser
    Nach dem 3:1 durch Kevin Makowski (links) sah der SV Cosmos Aystetten fast schon wieder sichere Sieger aus, musste sich aber am Ende mit einen 3:3 zufrieden geben.
    Nach dem 3:1 durch Kevin Makowski (links) sah der SV Cosmos Aystetten fast schon wieder sichere Sieger aus, musste sich aber am Ende mit einen 3:3 zufrieden geben. Foto: Oliver Reiser

    Eigentlich wäre man vor Spielbeginn des ersten Flutlichtspiels der Vereinsgeschichte beim SV Cosmos Aystetten angesichts der misslichen Personalsituation wohl mit einem Unentschieden gegen den TSV Jetzendorf zufrieden gewesen. Nach 90 Minuten machte sich jedoch Enttäuschung breit. Ein umstrittener Elfmeter und ein Traumtor führten nach einer 3:1-Führung noch zu einem 3:3.

