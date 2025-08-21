Aystettens letztes Aufgebot holt einen Punkt

Eigentlich wäre man vor Spielbeginn des ersten Flutlichtspiels der Vereinsgeschichte beim SV Cosmos Aystetten angesichts der misslichen Personalsituation wohl mit einem Unentschieden gegen den TSV Jetzendorf zufrieden gewesen. Nach 90 Minuten machte sich jedoch Enttäuschung breit. Ein umstrittener Elfmeter und ein Traumtor führten nach einer 3:1-Führung noch zu einem 3:3.

