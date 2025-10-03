Aystettens Trainer erwartet eine Reaktion

Von extrem wilden Ergebnissen, die sehr von der Tagesform und der Tageseinstellung abhängig seinen, spricht Thomas Hanselka, der Trainer des SV Cosmos Aystetten, vier Spieltage vor dem Ende der Vorrunde in der Landesliga Südwest. „Die ersten drei Plätze sind für uns uninteressant. Aber von Platz vier bis 18 ist alles drin. Da ist jeder schlagbar.“ Auch der Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen, der am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) seine Visitenkarten in der Wehrmann-Arena am Aystetter Sportfeld abgibt. „Wir wollen uns so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern“, fordert Hanselka, der sich momentan mit weiteren Kickern aus der Amateurszene im Kurzurlaub auf dem Weinfest in Bardolino befindet, deshalb einen Dreier: „Ich werde rechtzeitig wieder das sein und erwarte eine Reaktion von der Mannschaft“, sagt er nach der jüngsten 1:4-Pleite beim FC Illertissen II.

„Es war eine unserer schwächsten Saisonleistungen“, kommentiert Hanselka die Vorstellung seiner Truppe. „Trotzdem haben wir nach einer völlig unverdienten 1:0-Führung bis zur 70. Minute das 1:1 gehalten“, so der Coach. Erst nach der etwas uncleveren Gelb-Roten Karte gegen Edward Schäfer sei man auf die Verliererstraße abgebogen: „Der Elfmeter war dann der Neckbreaker“, blickt er zurück. Bitter sei das deutliche Resultat insbesondere für Torhüter Arthur Mayer und die Innenverteidiger Fabian Krug und Maximilian Heckel gewesen, die sich aufopferungsvoll gegen die Niederlage gestemmt hatten. „Schnellstens abhaken!“, lautet nun die Devise.

Gegen den 1. FC Sonthofen hat der SV Cosmos bisher zweimal gespielt. In der Saison 2021/22 gab es zwei Niederlagen. Beim 0:1 und 0:4 gelang den Aystettern dabei kein einziger Treffer. Derzeit liegen die Allgäuer nur drei Punkte vor den Cosmonauten. Um gleichzuziehen, wäre mindestens ein Tor erforderlich. Bis auf Hardy Noack (Urlaub) hat Thomas Hanselka alle Mann an Bord. Auch Dejan Mijailovic und Dejan Durasinovic sind wieder fit, der zuletzt abwesende Marcel Burda sowieso. Und auch Thomas Hanselka will rechtzeitig vom Weinfest am Gardasee zurückkommen. „In gutem Zustand“, wie er versichert.