Auftakt mit einer englischen Woche und einem Neuzugang

Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen starten mit drei Spielen innerhalb von sieben Tagen in die zweite Saison in der 2. Bundesliga Pro B. Es gibt auch noch einen spektakulären Rückkehrer.

Die Basketballeuphorie könnte aktuell größer kaum sein. Mit ihrem guten Abschneiden im Aufstiegsjahr haben die Kangaroos den Sport mit dem orangen Ball in der Region selbst weit nach vorne gepusht. Der Weltmeistertitel für Deutschland hat die Lage natürlich noch weiter verbessert. Stefan Goschenhofer, sportlicher Leiter der BG, kann den Saisonstart kaum erwarten: „Bei uns sind alle heiß, dass es nun wieder losgeht, von den Bambinis bis zum Zweitligateam. Ich glaube in der Pro B wartet eine noch stärkere Liga als letztes Jahr und eine hochspannende Saison auf uns.“

Da kommt der Saisonauftakt der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen gerade recht. Obwohl Basketball aus den USA kommt, startet die neue Saison 2023/2024 in der 2. Basketball Bundesliga für die Kangaroos mit einer englischen Woche. Am Sonntag gastiert die neue zusammengestellte Truppe von Trainer Emanuel Richter zunächst beim starken Aufsteiger SV Fellbach Flashers (Sprungball 17.30 Uhr), danach folgt ein Heimspieldoppel am Dienstag ( Tag der Deutschen Einheit) gegen die Fraport Skyliners Juniors (16.30 Uhr) und am Samstag, 7. Oktober, gegen die Oberhaching Tropics (19.30 Uhr).

Die Weltmeister Dennis Schröder und Daniel Theis waren mit ihren Farmteams vor rund zehn Jahren schon in der Stadtberger Osterfeldhalle zu Gast. Foto: Matthias Stickel

Dennis Schröder und Daniel Theiß in der Osterfeldhalle

„Die Attraktivität der Liga hat einen engen Bezug zum Weltmeistertitel, denn hier sind in den letzten Jahren all die Talente herangewachsen, die nun in Manila den Titel geholt haben“, erinnerte sich Goschenhofer gerne an des erste Gastspiel in der 2. Bundesliga vor rund zehn Jahren. Kaum zu glauben, dasss damals Dennis Schröder und Daniel Theis schon in der Osterfeldhalle mit ihren Farmteams gespielt haben. „Ich glaube, im deutschen Basketball wurde vieles richtig gemacht in den letzten Jahren“, erwartet Goschenhofer seinen Sport im Aufwind und sehr attraktive Spiele für die Fans.

Der Kader der BG hat sich im Sommer verändert, was im Basketball nicht ungewöhnlich ist. Einige Spieler folgten weit besser dotierten Angeboten, dem ein oder anderen wurde der Aufwand zwischen Beruf und Leistungssport zu aufwändig. Und letztens ist es auch die Philosophie der Kangaroos, Platz zu schaffen für junge Talente aus der hauseigenen baramundi basketball akademie. Aus dieser stehen sechs Akteure im 15-köfigen Kader. Gepaart mit spielstarken Neuzugängen wie dem Amerikaner Jermane Carter, dem Spanier Bernat Vanaclocha oder auch dem neuen Kapitän Christoph Würmseher möchte man die definierten Ziele erreichen. Das Team hat das Erreichen der Play-Offs, welche man letztes Jahr hauchdünn verfehlte, ins Auge gefasst. Bei der Vereinsführung der Kangaroos sieht man es nach wie vor als Privileg, Stadtbergen und Leitershofen in der zweiten Bundesliga zu repräsentieren. Genauso wichtig sieht man dort aber auch die Stabilität des Gesamtvereines mit seinen insgesamt 17 Teams.

Noch ein Zwei-Meter-Mann für die Kangaroos

Ihren Kader konnten die Kangaroos unter der Woche noch einmal verstärken. Mit Bernhard Benke wurde ein Rückkehrer begrüßt, der zuletzt in Oberhaching spielte. Der 26-jährige 2,08 Meter große Center beginnt nach seinem abgeschlossenen Wirtschaftsingenieur Studium diese Tage ein Traineeprogramm bei einem großen Augsburger Technologiekonzern. Eine glückliche Fügung für die Leitershofer. Er ist damit der Teamsenior in einer sehr jungen Mannschaft, deren Altersdurchschnitt gerade einmal bei 21,6 Jahren liegt. Ob er am Wochenende bereits auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden, ebenso wie der Einsatz der zuletzt leicht verletzten Chris Würmseher, Bernat Vanaclocha sowie von Nico Lagerman, der noch immer seine Knöchelverletzung aus der letzten Saison auskuriert.

Den Gegner am Sonntag sieht Trainer Emanuel Richter nicht als den typischen Aufsteiger. „Der letzte Test gegen die Black Forrest Panther aus Schwenningen verlief beim 84:73-Sieg für uns sehr ordentlich. Wir haben in vielen Phasen Basketball mit guter Qualität gezeigt und sind konditionell für den Saisonstart bereit. Fellbach ist allerdings ein anderes Kaliber als Schwenningen. Obwohl sie Aufsteiger sind, gehören sie meiner Meinung nach zu den vier besten Mannschaften der Liga, sind meiner Meinung nach der Favorit am Sonntag. Wir werden ein perfektes Spiel brauchen, um in Fellbach zu gewinnen.“

Die Stuttgarter entschieden im letzten Jahr die Regionalliga Südwest souverän für sich, überzeugten dabei mit einer sehr ausgeglichen besetzten Mannschaft. Mit einem Durchschnittsalter von 26,5 Jahren stellt man das zweiterfahrenste Team der Liga, dazu kann man in der Gäuäckerhalle auf ein ähnlich hitziges Publikum wie in der Stadtberger Mehrzweckhalle setzen. Im letzten Testspiel setzte man nochmals ein Ausrufezeichen mit einem 91:70-Sieg beim Ligakonkurrenten TEAM Ehingen Urspring.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Auf jeden Fall werden sich am Sonntag alte Bekannte treffen. Flashers-Center Andreas Kronhardt (34) spielte 2011 bereits in der PRO A für die Kangaroos. Brian Butler (31), der Neuzugang aus Koblenz, stammt sogar aus der Stadtberger Jugend. „Wir freuen uns, die Jungs aus alten Zeiten zu treffen“, sagt Stefan Goschenhofer. „Brian hätten wir gerne nach Augsburg zurückgeholt, als bekannt wurde, dass es ihn wieder Richtung Süden näher an die Familie zieht. Leider mussten wir da unsere Grenzen erkennen. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, irgendwann funktioniert das sicherlich noch“, lacht Goschenhofer. (asan)