Auszeichnung für Jermane Carter

Der US–Amerikaner in Diensten der BG Leitershofen/Stadtbergen wurde am vergangenen Spieltag zum besten Spieler der Basketball-Pro B Süd gekürt. Am Samstag in Ludwigsburg.

Deutlich gestärkt mit dem eindrucksvollen Sieg gegen Speyer im Gepäck reist die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Basketball-Bundesliga am Samstagnachmittag zum Tabellendritten PORSCHE BBA Ludwigsburg (Sprungball 15.30 Uhr).

Die Württemberger gelten in der Liga aktuell als die Überraschung schlechthin. Erreichte das Farmteam des BBL-Clubs MHP Riesen Ludwigsburg in der letzten Saison mit einigen Schwierigkeiten gerade einmal so den Klassenerhalt, ist man in der laufenden Spielrunde durchgestartet (10:6 Punkte). Ganz überraschend kommt diese Entwicklung für Experten aber nicht. Einerseits wurde das Team von Trainer Kheeryoung Rhee mit Dominikus Pleta aus Erfurt (19/208/18,6 Punkte im Schnitt) sowie Lenny Anigbata vom FC Bayern München (19/199/6,8 Punkte im Schnitt) sehr gut verstärkt. In erster Linie haben sich aber vor allem viele Talente wie Aeneas Jung, Nico Santana Mojica, Luca Stübel oder Esli Edigin hervorragend weiterentwickelt und drücken dem temporeichen Spiel der Württemberger ihren Stempel auf. Alle diese Spieler gehören auch dem erweiterten BBL-Kader der Ludwigsburger an, mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 18,6 Jahren zählt der Kader der BBA zu den Jüngsten der Liga. Dass die Schwaben zuletzt auswärts in Frankfurt unterlagen, sollte kein Maßstab sein, da fehlten neun Spieler wegen Verpflichtungen in anderen Teams beziehungsweise krankheitsbedingt.

Einen Samstagnachmittagsausflug in die Metropolregion Stuttgart planen die Kangaroos aber trotz der Stärke des Gegners nicht. Vielmehr möchte das Team an die gezeigte Leistung gegen Speyer anschließen, zumindest, was den Auftritt in der zweiten Halbzeit sowie in der Verlängerung betraf. „Da haben wir dann sehr variabel gespielt und sowohl unter dem Korb, als auch von außen Akzente gesetzt. Wir wollen nun den guten Trend fortsetzen. Mit einem Sieg könnten wir in der Tabelle ordentlich nach oben springen, das sollte Anreiz genug sein“, hofft BG-General Manager Wayne Chico Pittman dieses Mal auf Konstanz und Einsatz über 40 Minuten hinweg.

Ähnlich sieht es Cheftrainer Emanuel Richter: „Die Tabellensituation spricht für sich. Wenn man gegen das drittplatzierte Team spielt, muss man das perfekte Match abliefern, vor allem auch auswärts. Ludwigsburg ist hochtalentiert und spielt einen sehr physischen Basketball. Da müssen wir unseren eigenen Spielplan ab Sekunde eins durchziehen“, so Richter. Hilfreich könnte sein, dass auch die individuelle Leistungskurve einiger seiner Spieler zuletzt nach oben zeigte: So wurde Jermane Carter am letzten Spieltag von der Liga zum Player of the Week gekürt. Seine ausgeglichene Statistik von 22 Punkten, 4 Assists, 7 Rebounds und 3 Steals bei einem herausragenden Effizienzwert von 30 gaben hier den Ausschlag. Personell steht voraussichtlich dasselbe Team wie vor Wochenfrist zur Verfügung, Ausfälle gab es unter der Woche nicht zu beklagen. (asan)