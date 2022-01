Corona verlängert die Weihnachtspause der Kangaroos

Plus Warum die beiden Auftaktspiele der BG Leitershofen/Stadtbergen abgesagt wurden. Ein US-Rückkehrer verstärkt den Regionalliga-Spitzenreiter in der Rückrunde

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/ Stadtbergen werden später als geplant im neuen Jahr 2022 in den Punktspielbetrieb der 1. Regionalliga Südost einsteigen. Die Nachholpartie am kommenden Mittwoch beim MTSV Schwabing wurde abgesagt, nachdem der Gegner zwölf Corona- beziehungsweise Quarantänefälle zu verzeichnen hat. Das für den 15. Januar gegen die Fireballs Bad Aibling angesetzte erste Heimspiel entfällt ebenfalls, da die Oberbayern kurz vor Weihnachten ihr Team aus dem Spielbetrieb abgemeldet haben.