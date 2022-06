Das Projekt der Kangaroos nimmt Gestalt an

Plus Die BG Leitershofen/Stadtbergen erhält Lizenz für die 2. Bundesliga Pro B, hat aber noch Auflagen abzuarbeiten. Neben Trainer Emanuel Richter bleiben auch zwei Schlüsselspieler.

Nach intensiver Prüfung der Lizenzierungsunterlagen konnte die BARMER 2. Basketball Bundesliga nun die Entscheidungen für die Spielzeit 2022/2023 in der ProA und ProB bekanntgeben. Aufsteiger BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen wird dabei in der Gruppe Süd antreten. Die Lizenz haben die Kangaroos allerdings nur unter Auflagen bekommen.