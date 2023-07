Der Kangaroos-Kapitän geht von Bord

Warum Max Uhlich nach zehn Jahren die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen verlässt.

Nachdem die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen zuletzt einige Neuzugänge vermelden konnte, gibt es nun auch einen schmerzlichen Abgang zu verzeichnen. Kapitän Max Uhlich wird in der neuen Saison der 2. Basketball-Bundesliga nicht mehr dem Kader der Kangaroos angehören.

Der 28-jährige war bereits fast die gesamte Rückrunde mit mehreren Verletzungen ausgefallen. Seine großen Bemühungen in der Reha waren aber letzten Endes nicht so vom Erfolg gekrönt, dass eine Fortsetzung auf PRO-B Level sinnvoll erschien. Uhlich wird beim TV Augsburg in der 2. Regionalliga Südost aber weiter dem orangen Leder nachjagen und dabei auch auf die zweite Garnitur der Kangaroos treffen. Beim TVA begann Uhlich als Fünfjähriger seine Karriere. Von 2011 bis 2013 spielte er bei Bayern München und dann folgten exakt zehn Saisonen bei der BG. Im Vorjahr übernahm er dann das Kapitänsamt von Dominik Veney. Seinen Saisonhöhepunkt in der abgelaufenen Saison hatte er zweifellos im zweiten Heimspiel der Stadtberger gegen die Fraport Skyliners Juniors, als er in der Crunch Time den 76:71-Sieg mit zwei Dreiern und mehrerer Rebounds praktisch im Alleingang sicherstellte.

„Es waren zehn großartige Jahre bei den Kangaroos mit dem Höhepunkt des Aufstieges in die PRO B und der anschließenden Zweitligasaison“, sagt Uhlich, der vor allen den herausragenden Fans der Kangaroos dankt, die ihn immer gepusht hätten. „Beim TVA möchte ich nun dort, wo meine Karriere einst begann, diese auch beenden“, blickt Leitershofens Nummer 9 auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurück.

Weder sich noch den Gegner geschont

Coach Emanuel Richter bedauert den Abgang seines Kapitäns: „Max war sowohl als Mannschaftskamerad, wie auch als Spieler immer bereit zum großen Kampf. Für alles, was er im Laufe der Jahre für das Team getan hat, danke ich ihm herzlich und hoffe, dass er ohne weitere Verletzungen noch lange Zeit Basketball spielen kann. Ich hoffe natürlich, ihn bei unseren Heimspielen in der Halle zu treffen“, so Richter. Auch Stefan Goschenhofer, sportlicher Leiter der BG, findet nur positive Worte für Uhlich: „Er hat weder sich noch seine Gegner jemals geschont, er war immer mit vollem Einsatz dabei. Beeindruckend, wie er unter dem Korb Gegner, die ihn in Sachen Körpergröße weit überragt haben, aufgemischt hat. Er war ein Energizer und prädestiniert, die Fans, deren Liebling er oft war, auf den Rängen mitzureißen“, dankte er Uhlich für seine jahrelange Loyalität gegenüber den Kangaroos und seinen bedingungslosen Einsatz für den Verein. „Wir werden ihn bei einem der nächsten Heimspiele noch offiziell verabschieden und natürlich bekommt er von uns in der nächsten Saison eine Dauerkarte. Aus den Augen verlieren wir uns ehe nicht, da wir zu allen anderen Vereinen in Augsburg eine sehr gute Beziehung haben“, lobt Goschenhofer den 1,96-Meter-Mann. (asan)

Aktueller Kaderstand der BG: Jannik Westermeir (20/190), Ole Theiß (20/208), Jakob Hanzalek (20/188), Nemanja Tumbasevic (20/196), Chris Würmseher (26/193), Nico Lagerman (21/194), Emilian Limmer (17/190), Jermane Carter (24/198), Noel Duarte (21/188).

Abgänge: Teathloach Pal (Ziel noch unbekannt), Lucas Mayer (Gartenzaun24 Baskets Paderborn), Max Uhlich (TV Augsburg).