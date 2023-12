Basketball

Der Kapitän ist Sprachrohr zwischen Team und Coach

Plus Christoph Würmseher ist der neue Kapitän des Basketball-Zweitbundesligisten BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen. Mit 26 Jahren ist er der älteste Spieler im Kader. Warum man ihn nicht wirklich zum Gegenspieler haben möchte.

Von Oliver Reiser

In fast genau einem Monat kann Christoph Würmseher seinen 27. Geburtstag feiern. Damit ist er der älteste Spieler im diesjährigen Kader des Basketball-Zweitbundesligisten BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen. Nicht nur deshalb hat er im ziemlich runderneuerten Team der Kangaroos die Nachfolge von Dominik Veney und Max Uhlich als Kapitän angetreten. „Ich verstehe mich mit allen super und sehe mich als Sprachrohr zwischen Team und Coach“, sagt Würmseher, der sich in Stadtbergen schnell eingelebt hat.

Eltern stammen aus Nordschwaben

„Ich fühle mich hier im nordschwäbischen Raum sehr wohl. Alles ist vertraut und heimisch“, sagt der 1,93 Meter große Small Foreward, dessen Eltern väterlicherseits aus Meitingen und mütterlicherseits aus Dillingen stammen. Würmseher ist in München geboren und aufgewachsen. Als Kind hat er vieles ausprobiert: „Neben Judo und Tennis habe ich auch Flöte gespielt.“ Mit sechs Jahren ist er dann zum Basketball gekommen. „Dafür hatte ich am meisten Talent und es hat mir am meisten Spaß gemacht.“

