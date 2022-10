Basketball

17.10.2022

Der Mann mit der Maske sorgt für die Wende

Plus Nach zähem Ringen feiern die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Bundesliga den zweiten Saisonsieg. Gegner hat Respekt vor der stimmungsvollen Kulisse.

Artikel anhören Shape

Der Jubel in der Stadtberger Sporthalle war groß. Spieler und Fans genossen den Abend noch lange gemeinsam im Basketball-Tempel. Mit den Fans als sechstem Mann im Rücken ließen die Kangaroos nichts mehr anbrennen. Die Gäste, die Fraport Skyliners Juniors, zeigten sich sichtlich beeindruckt von der Kulisse und hatten der Wucht der Kangaroos in den letzten beiden Minuten nichts mehr entgegenzusetzen. Mit 76:70 (34:34) hatte die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der 2. Basketball Bundesliga am Samstagabend ihren zweiten Heimsieg unter Dach und Fach gebracht. Eine Woche nach der Auswärtsniederlage in Oberhaching kehrten die Kangaroos damit wieder in die Erfolgsspur zurück. Mit nunmehr 4:2 Punkten hält man in der Tabelle aktuell den fünften Platz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen