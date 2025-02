Derby als Initialzündung? Besonderes Spiel für Kangaroos-Headcoach

Für die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen steht am 19. Spieltag in der 2. Bundesliga ProB Süd ein Derby auf dem Programm. Die Kangaroos gastieren am Sonntag bei den TSV Oberhaching Tropics. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Nach zwei Niederlagen in Folge und dem Verlust der Tabellenführung stehen die Kangaroos unter Druck. Für beide Trainer ist es ein besonderes Spiel.

