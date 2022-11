Die Akkus der Kangaroos sind wieder aufgeladen

Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen mit frischen Kräften nach Speyer.

Nach der einwöchigen Spielpause in der 2. Basketball Bundesliga geht es für die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen am Samstag weiter. Um 19.30 Uhr gastiert man bei den Ahorn Camp BIS Baskets in Speyer. Die Partie wird wie immer im Livestream übertragen.

Die Kangaroos haben die Zeit genutzt, die Akkus wieder aufzuladen und diverse kleinere Verletzungen im Team auszukurieren. Mit frischen Kräften kann man nun die Reise nach Rheinland-Pfalz antreten. „Die Pause kam uns sehr gelegen, zuletzt haben wir der hohen Intensität in der Liga doch ein wenig Tribut zollen müssen. Nun sind wir bereit, nach zwei Niederlagen in Folge möglichst bereits am samstag wieder Pluspunkte in der Tabelle einzufahren und so die gute Ausgangslage in der Liga zu untermauern“, blickt BG-Headcoach Emanuel Richter zuversichtlich nach vorne.

Aktuell liegen die Leitershofer noch auf Tabellenplatz vier mit drei Siegen und drei Niederlagen. Das Team des Basketball-Internats (BIS) aus Speyer drei Plätze dahinter mit zwei Siegen, allerdings bei einer ausgetragenen Partie weniger. Die beiden Erfolge holte das Team von Trainer Carl Mbassa auswärts bei den Fraport Skyliners Juniors und der BBA Ludwigsburg. Zu Hause musste man allerdings drei Niederlagen hinnehmen, gegen die Topteams aus Koblenz und Erfurt und zuletzt gegen die aktuell sehr starken Ehinger. Mbassa hat als Saisonziel mindestens das erneute Erreichen der Play-Offs ausgegeben. Der 44-jährige liebäugelt aber laut einem Bericht auf der Webseite der Baskets auch mit dem Viertelfinale, da er sein Team stärker einschätzt als die Mannschaft des Vorjahrs. Mit dieser war man knapp am Viertelfinaleinzug gescheitert.

In erster Linie bauen die Pfälzer dabei auf das routinierte Duo Daryl Woodmoore (30/190/13,8 Punkte durchschnittlich) und Quadre Lollis (28/196/17,6 Punkte), die in erster Linie vom dritten Topscorer, dem Franzosen Hugo Cluysen (24/203) und dem Ex-Heidelberger David Aichele (23/212) unterstützt werden. Aber auch auf die Nachwuchsakteure der Domstädter müssen die Kangaroos sicher ein Auge werfen.

Nächstes Heimspiel schon ausverkauft?

Während sich das Kangaroos-Team konzentriert auf das Match am Samstag vorbereitet, geht der Blick der Verantwortlichen bereits ein Schritt weiter, nämlich auf das Heimspiel eine Woche später gegen Bayern München und die Aktion „ausverkaufte Halle“. BG General Manager Wayne Chico Pittman: „Der Vorverkauf brummt weiter, es empfiehlt sich, vorab das Ticket über unsere Webseite zu erwerben. Die Organisation läuft, aktuell erarbeiten wir in Zusammenarbeit mt dem Ordnungsamt Stadtbergen das Parkplatzkonzept“, so Pittman. (asan)