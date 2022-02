Basketball

18.02.2022

Die Corona-Zwangspause nimmt kein Ende

Plus Auch das nächste Heimspiel der Kangaroos gegen Treuchtlingen fällt wegen Corona-Infektionen des Gegners aus

Weitere Zwangspause für die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen in der 1. Regionalliga Südost. Auch das Heimspiel gegen den VfL Treuchtlingen am Samstagabend muss entfallen. Der Gegner hat mehrere positive Corona-Fälle im Team vermeldet. Allerdings wurde bereits der Nachholtermin fixiert. Das Spiel findet jetzt am Samstag, 5. März, um 19.30 Uhr statt.

