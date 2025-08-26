Icon Menü
Basketball: Die Kangaroos wollen aufsteigen

Basketball

Kangaroos-Coach Emanuel Richter: „Klares Ziel ist der Aufstieg“

Der Trainer der Zweitliga-Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen spricht über die Ziele für die kommenden Saison.
Von Oliver Reiser
    Aufgemerkt! Emanuel Richter, der Trainer der Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen instruiert seine Spieler.
    In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B war Emanuel Richter bislang der einzige Trainer, der auch noch einem Beruf außerhalb des Sports nachgegangen ist. Seit Beginn dieser Saison ist der 38-Jährige, der die slowenische und italienische Staatsbürgerschaft besitzt, hauptamtlicher Trainer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen. „Das ist deutlich besser. Trainer und Beruf - das hätte mich auf Dauer kaputt gemacht. Man kann so viel gezielter und detaillierter arbeiten“, sagt Richter, der seit zehn Jahren im Verein ist und den im sportlichen Umfeld alle „Coach Richie“ nennen. Und die Kangaroos haben viel vor. Zumal sich mit der Übernahme des Campus des Post SV Augsburg durch den Kangaroos-Sponsor, die Siegmund Group aus Obermeitingen, optimale Möglichkeiten auftun.

