12.08.2023

Die Region Augsburg ist heiß auf Basketball

Plus 700 Zuschauende verfolgen das Freundschaftsspiel des Zweitligisten BG Leitershofen/Stadtbergen gegen die Purdue-University aus den USA.

Von Oliver Reiser

Die Region Augsburg ist wieder heiß auf Basketball! „Eine verrückte Atmosphäre für ein Spiel, in dem es um nichts geht“, staunte selbst Headcoach Emanuel Richter über 700 Zuschauende, die sich zum Freundschaftsspiel der Kangaroos gegen die Mannschaft der Purdue-Universität aus West Lafayette (Indiana) in den Vereinigten Staaten von Amerika in der Stadtberger Sporthalle eingefunden hatten. Die Verantwortlichen der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen konnten es selbst nicht so richtig fassen, dass sich so eine tolle Kulisse eingefunden hatte. „Nur bei drei Spielen in der Pro B ist der Vorverkauf besser gelaufen“, freute sich Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser.

Die Gäste befinden sich gerad eauf einer Europa-Tour und waren mit zwei Bussen und auch einigen mitgereisten Fans und Familienmitgliedern in Stadtbergen erschienen, die ebenfalls für viel Stimmung auf den Rängen sorgten. Da noch nicht alle neuen Spieler aus den USA oder Spanien eingeflogen waren und der offizielle trainingsauftakt erst am 15. August ist, war die Heimmannschaft mit einer Mischung aus Kangaroos ( BG Leitershofen/Stadtbergen) und Tropics (TSV Oberhaching) angetreten, die von BG-Urgestein Dominik Veney, der eigentlich seine Karriere schon beendet hat, als Kapitän aufs Feld geführt wurde. Und diese attraktive Kombination zauberte zunächst munter mit. Vor allem die Oberhachinger Omari Knox, Chris Würmseher, Fynn Fischer aber auch die beiden BG-Neuzugänge Jakob Hanzalek und Ole Theiß konnten sich in Szene setzen. Sonderapplaus gab es, als Veney zum 10:17 eintippte. Zur Pause lagen die Kangaroos nur mit 32;:45 zurück.

