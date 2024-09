Dieses Vierer-Turnier ist ein anspruchsvoller Gradmesser

Auf eine überaus hochkarätige Besetzung dürfen sich die Fans der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen an diesem Wochenende beim Siegmund-Cup freuen. Es wird wohl die härteste Bewährungsprobe in der Vorbereitungsphase auf die Saison 2024/2025 in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B, die am 28. September mit dem Heimspiel gegen Würzburg beginnt, für die Kangaroos darstellen. Mit dem FC Bayern München II, der Orange Academy Ulm und den TSV Oberhaching Tropics warten drei direkte Ligakonkurrenten als Gegner auf die neu formierte Truppe von Trainer Emanuel Richter..

Start ist am Samstag um 16 Uhr mit der Partie Ulm gegen Oberhaching, ehe um 19 Uhr dann die gastgebende BG auf den FC Bayern München trifft. Am Sonntag geht es dann um 15 Uhr zwischen den Verlierern der Spiele am Vortag um Platz drei, um 18 Uhr steigt das Finale. Alle Partien finden über die volle Spielzeit statt.

Für BG-Headcoach Emanuel Richter hat der Siegmund-Cup eine sehr hohe Priorität: „Das Turnier wird wahrscheinlich das stärkste sein, das wir in der Geschichte des Clubs organisiert haben. Ulm, der FC Bayern und Oberhaching zählen zu den stärksten Mannschaften in der Südgruppe in diesem Jahr. Die beiden Farmteams werden sicher mit einer sehr guten Aufstellung am Start sein. Es wird ein sehr anspruchsvolles Turnier. Wir wollen unseren Fans zeigen, was wir können und natürlich wollen wir auch gewinnen“, so Richter.

Zwei weitere Siege in der Vorbereitung

Die Kangaroos würden dann ihre Siegesserie aus der bisherigen Vorbereitungsphase ausbauen. Zuletzt konnte man zwei weitere Siege verbuchen. Zunächst besiegte man den 1. Regionalligist Kickz IBAM München klar mit 109:56 (beste Werfer Williams 27, Westermeir 20, Gille 16, März 16, Marei 15), am letzten Wochenende gewann man beim Ligakonkurrenten Fellbach Flashers mit 76:69 (Gille 23, März 20, Marei 13).

BG-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman zeigt sich mit der bisherigen Saisonvorbereitung sehr zufrieden: „Man sieht, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr mit dem Siegmund Cup hochkarätige Teams in unserer Halle haben. Es wird interessant zu sehen, wie die einzelnen Teams nicht nur aufgestellt sind, sondern wie sie bestimmte Abgänge kompensieren konnten und neue Spieler einbauen. Alle vier Teams werden auch dieses Jahr eine wichtige Rolle in der Liga spielen, da bin ich mir sicher. Der Siegmund Cup wird der Gradmesser in der Vorbereitung“, so Pittman.

Dauerkarteninhaber haben bei allen Spielen freien Eintritt. Andere Besucher können Tickets im Onlineshop oder an der Tageskasse lösen. Für das weibliche Wohl ist gesorgt.