05.04.2022

Ein Ergebnis, das es eigentlich gar nicht gibt

Stjepan Topalovic (am Ball) und die BG Leitershofen/Stadtbergen lieferten dem FC Bayern München III im ersten Halbfinale einen beherzten Kampf und brachten ein 65:65-Unentschieden von der Isar mit an den Lech. Ein Ergebnis, das es im Basketball eigentlich gar nicht gibt.

Plus BG Leitershofen/Stadtbergen hält sich mit einem 65:65-Unentschieden beim FC Bayern München III alle Chancen für das alles entscheidende Rückspiel auf dem Weg in die 2. Bundesliga offen.

Mit einem Ergebnis, das es normalerweise im Basketball gar nicht gibt, hat sich die BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen im ersten Play Off-Halbfinale in der 1. Regionalliga Südost eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gesichert. Am späten Sonntagnachmittag trennte man sich vom FC Bayern München III mit einem 65:65-Unentschieden. Aufgrund der „best of two“ Regelung in den Play-Offs, in der das Ergebnis aus Hin- und Rückspiel addiert wird, gab es auf dem FC Bayern-Campus aber keine Verlängerung. Eine Overtime würde es definitiv dann geben, wenn beim zweiten Match nächsten Samstag nach 40 Minuten erneut ein Remis auf der Anzeigentafel leuchten würde.

