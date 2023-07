Basketball

06.07.2023

Ein Memminger soll für die Kangaroos treffen

Plus Die Zweitliga-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen verpflichtet einen Youngster mit Pro A-Erfahrung.

Das Team der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga formiert sich weiter. Mit Jakob Hanzalek präsentieren die Kangaroos ihren nächsten Neuzugang. Der 20 Jahre alte und 1,88 Meter große Aufbauspieler stammt aus Memmingen und war zuletzt beim Ligakonkurrenten Wizards Karlsruhe, der sein Team zur neuen Saison aus der PRO B zurückgezogen hat, aktiv. Zuvor spielte Hanzalek bereits bei den Mannschaften der Orange Academy Ulm und dem Team Ehingen Urspring, bei welchen er trotz seines jungen Alters auch bereits PRO-A Erfahrung gesammelt hat.

„Ich erhoffe mir von der neuen Herausforderung in Augsburg eine persönliche und spielerische Weiterentwicklung und freue mich darauf, das Team und alle Beteiligten kennenzulernen. Ich bin ja im Basketballbezirk Schwaben großgeworden und habe die Entwicklungen in Leitershofen immer verfolgt“, hebt Hanzalek auch den regionalen Aspekt seines Engagements in Stadtbergen hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

