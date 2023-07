Basketball

Ein Riese verstärkt die Kangaroos

Plus Der erste Neuzugang des Basketball-Bundesligisten BG Leitershofen/Stadtbergen ist 2,08 Meter groß.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen vermeldet für die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ihren ersten Neuzugang. Von den Römerstrom Gladiators Trier wechselt Centerspieler Ole Theiß zu den Kangaroos. Theiß ist 20 Jahre alt, 2,08 Meter groß und stammt aus Zell an der Mosel. Er gehörte in Trier dem PRO A-Kader an, spielte dazu parallel bei deren Kooperationspartner Saarlouis Sunkings in der Regionalliga Südwest und feierte mit den Saarländern dort die Vizemeisterschaft.

„Ich freue mich darauf, mich in Augsburg weiterentwickeln zu können und bei den Kangaroos mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte sowohl körperlich als auch spielerisch vorankommen und zeigen, dass ich auf dem Level einen großen Einfluss für das Team haben kann“, hat Theiß bereits klare Ziele vor Augen.

