Kangaroos verpflichten Brian Dawson

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen vermeldet für die neue Saison einen weiteren spielstarken Neuzugang. Von den ETB Miners Essen wechselt Brian Dawson zu den Kangaroos. Der 1,87 Meter große Amerikaner ist 26 Jahre alt und legte in der letzten Saison für die Westdeutschen rund 15 Punkte und 5 Assists pro Spiel auf. Zuvor machte er in der Regionalliga West mit 32,5 Punkten pro Match für die Grevenbroich Elephants auf sich aufmerksam, war außerhalb der USA aber auch schon in Georgien aktiv. Er besetzt im Kader der BG einen EU-Spot.

Dawson und die Kangaroos kennen sich bereits

Für die Fans der Kangaroos ist Dawson ein bekanntes Gesicht. In der abgelaufenen Saison war er einer der ausschlaggebenden Gründe, dass er mit den Miners die Stadtberger in den Play-Offs ausschaltete. In Spiel eins gelangen ihm 22 Punkte, in Spiel zwei deren 19, er hielt alle Fäden in der Hand und Leitershofen hatte am Ende keinerlei Mittel, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Demzufolge freut sich BG-Headcoach Emanuel Richter, dass der Guard, der auch die Staatsangehörigkeit Jamaicas besitzt, künftig für und nicht gegen sein Team spielt: „Brian hat uns in diesen Spielen sehr beeindruckt. Er bringt viel Erfahrung und Sicherheit im Pick-and-Roll mit. Mit ihm haben wir nicht nur einen Spielmacher, der das Offensivspiel organisiert, sondern auch einen Scorer sowohl in Korbnähe als auch aus der Distanz“ freut sich Richter.

Dawson selbst sieht seinem Engagement im Süden mit Spannung entgegen: „Ich bin sehr glücklich, künftig ein Kangaroo zu sein. Der Hauptgrund, weshalb ich hierherkomme, ist die Siegermentalität des Clubs, des Teams, der gesamten Organisation. Aber auch diese sensationelle Energie, welche die Fans in Stadtbergen auf das Team übertragen, das hat mich beim Gastspiel hier sehr beeindruckt. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht“, so Dawson, der Anfang August in Augsburg erwartet wird. (asan)