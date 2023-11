Einwurf wirft die Kangaroos aus der Bahn

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat den Tabellendritten am Range einer Niederlage, doch zu viele Ballverluste lassen dieses Unternehmen kurz vor Schluss scheitern.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen hat das Auswärtsspiel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B bei der Porsche BBA Ludwigsburg mit 83:94 (44:54) verloren. Die Kangaroos konnten dadurch keinen Schritt in der Tabelle nach vorne machen und bewegen sich nach dem Spieltag nun weiter rund um die magische Play-Off Linie im Klassement, während die Württemberger zu Hause ungeschlagen bleiben und ihren aktuell dritten Tabellenplatz weiter stabilisierten.

Beide Teams konnten in der Ludwigsburger Rundsporthalle auf ihre besten Formationen zurückgreifen. Bei der BBA waren nach der Niederlage in Frankfurt wieder alle Spieler ins Team zurückgekehrt. BG-Coach Emanuel Richter wählte zu Beginn der Partie eine Zonenverteidigung. Dies funktionierte sehr gut, bis zur 9. Minute führten die Gäste mit 24:16. Zwei Dreier der Ludwigsburger und kein weiterer Korb der Stadtberger brachten die Heimmannschaft aber noch in den ersten zehn Minuten wieder heran. Bis zur 13. Spielminute verteidigte die BG wacker die Führung (30:29), danach trafen die Barockstädter aber immer mehr Würfe von jenseits der 6,75-Meter-Linie und die Kangaroos sahen sich gezwungen, die Verteidigungsform zu ändern. Dies nutzten die individuell sehr gut ausgebildeten BBL-Kaderspieler des Gegners aber auch gnadenlos aus und so leuchtete eine Zehn-Punkte-Führung für sie zur Halbzeit von der Anzeigetafel.

Ein Rückstand, den die Leitershofer aber vor Wochenfrist gegen Speyer auch noch aufgeholt hatten. Es bestand also durchaus noch Hoffnung. Trotz hohem Einsatz gelang es aber erst einmal nicht, den Rückstand zu egalisieren, der beim 46:60 (28.) auf 14 Zähler Differenz angewachsen war. Bis zum Ende des dritten Viertels hatten die Kangaroos diesen allerdings wieder halbiert und nach dem ersten Viertel auch die dritte Periode für sich entschieden (22:19 Viertelergebnis, Spielstand 73:66 für die BBA).

Ähnlich ging es weiter, die Kangaroos spielten nun sehr gefällig, verkürzten weiter auf 72:76 und nach einem Dreier von Jannik Westermeir erneut auf 83:87. Drei Faktoren ließen aber eine weitere Verbesserung des Resultats nicht zu: Zum Ersten bewies der Gegner wirklich ein sehr gutes spielerisches und taktisches Niveau, zum Zweiten erreichten die Kangaroos dieses Mal nicht die Dreierquote der letzten Woche (28 statt 40 Prozent wie gegen Speyer) und zum Dritten leisteten sich die Leitershofer auch erneut zu viele der inzwischen berühmt berüchtigten Turnovers. Auch dieses Mal wieder beim Einwurf.

Die Entscheidung fiel dann rund 45 Sekunden vor dem Ende. Beim bereits erwähnten Spielstand von 83:87 verfehlte ein Dreier der BG knapp das Ziel. Direkt anschließend gewann man zwei Offensivrebounds und vergab aber diese Chancen leichtfertig direkt am Brett. Ein Abstand von zwei Punkten hätte vielleicht auch die sehr jungen Ludwigsburger noch einmal ins Schwimmen gebracht, oder eben auch nicht. Der Rest der Partie waren die obligatorischen Stopp-Clock Freiwürfe, welche die Gastgeber eindrucksvoll verwandelte, während die Stadtberger Angriffe jetzt – in der Moral gebrochen – etwas überhastet abgeschlossen wurden. Es war am Ende eine Leistung der Kangaroos, die in Summe absolut in Ordnung war, aber eben nicht ganz ausreichend, um einem der vier Topteams der Liga, Rhöndorf, Erfurt, Ulm und Ludwigsburg, die erste Heimniederlage hätte zufügen können.

Am kommenden Samstag (19.30 Uhr Stadtberger Sporthalle) geht es für die Kangaroos in eigener Halle gegen das Team Ehingen Urspring weiter. Angesichts der extrem engen Tabellenkonstellation eine mehr als wichtige Partie für beide Teams.

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Würmseher, Lagerman (19), Carter (20), Duarte (7), Benke (3), März, Westermeir (11), Theiß, Vanaclocha (11), Hanzalek (9).