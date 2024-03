Basketball

09.03.2024

Er ist der Dominator unter den Brettern

Mit seiner Größe und seiner Präsenz ist Bernat Vanaclocha sowohl in der Offense als auch in der Defense die Brechstange unter den Brettern bei der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen. Foto: Marcus Merk

Plus Der spanische Basketball-Profi Bernat Vanaclocha hat in Deutschland sein Glück gefunden. Warum der 2.14 Meter große Center fest daran glaubt, dass die BG Leitershofen/Stadtbergen die Play-Offs erreicht.

Von Oliver Reiser

Mit 2,14 Meter zählt Bernat Vanaclocha Sanchez zu den größten Spielern der 2. Bundesliga Pro B. Der Spanier ist aber nicht nur aufgrund seiner Körpergröße eine herausragende Erscheinung. Der 25-jährige Profi mit Pro A-Erfahrung hat dem Team der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen vor allem unter den Körben eine ganz neue Qualität gegeben. Obwohl er schon zweieinhalb Jahre in Deutschland spielt, sei sein Deutsch nicht besonders gut, entschuldigt er sich: „Ich kann nur einfache Sätze sprechen“, sagt er, um dann doch lieber in Englisch fortzufahren.

„Wenn man mit 14 Jahren schon zwei Meter groß ist, hat man keine andere Wahl, als Basketball-Spieler zu werden“, lacht Bernat Vanaclocha, der mit zwölf Jahren in seiner Heimatstadt den Sport mit dem roten Leder begonnen hat und dann in die Jugendakademie zu Estudiantes Madrid gewechselt ist. So eine Größe bringt auch Nachteile mit sich. „Vor allem Jeans sind schwer zu finden. Die meisten sind zu kurz. XXL-Formate sind dann zu weit“, berichtet er von der Suche nach geeignetem Outfit. Gut, wenn man meist Trainingsklamotten trägt. Die ersten Profi-Stationen des spanischen U18-Nationalspielers waren nach einem Abstecher in die USA Albacete Baskets und Safir Fruits Alginet in der dritten spanischen Liga. In Deutschland hat er bei Ehingen Urspring und den Eisbären Bremerhaven in der Pro A gespielt.

