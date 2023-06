Er ist der Prototyp eines Local Players

Die BG Leitershofen/Stadtbergen verlängert mit dem aus Meitingen stammenden Jannik Westermeir.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen hat in der 2. Basketball-Bundesliga den Vertrag mit Aufbauspieler Jannik Westermeir verlängert. Der 20-Jährige wird auch in der Saison 2023/24 das Trikot der Kangaroos tragen. Westermeir gilt als der Prototyp eines Local Players. Er begann mit dem Basketballsport beim TSV Meitingen und durchlief dann bei der baramundi basketball akademie sowie den Kangaroos alle Stationen. In der abgelaufenen Saison überzeugte er mit 6,8 Punkten pro Partie und stand durchschnittlich 19 Minuten auf dem Feld.

„Ich freue mich sehr, meine dritte Saison bei der BG unter den Coaches Emanuel Richter und Martin Jankov bestreiten zu dürfen. Die Kangaroos bieten mir die perfekte Möglichkeit, mich neben meinem Studium als Basketballspieler weiterzuentwickeln und ich bin mir sicher, dass wir auch 2023/204 an unsere guten Team-Leistungen gegen Ende der letzten Saison anknüpfen werden“, blickt Westermeir zuversichtlich nach vorne.

Headcoach Emanuel Richter ordnet dem Meitinger eine tragende Rolle in der neuen Mannschaft zu: „Jannik hat trotz seines noch sehr jungen Alters in der letzten Saison bewiesen, dass er auch auf PRO B-Niveau ein sehr guter Spieler ist. Daran habe ich nie einen Zweifel gehabt. In der kommenden Saison wird er im neuen Team noch mehr Gelegenheiten bekommen, seinen Wert zu beweisen. Ich bin sehr froh über seine Vertragsverlängerung.“

Für Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser steht natürlich insbesondere die lokale Komponente im Vordergrund: „Es ist für unser Programm und unsere Möglichkeiten wichtig, viele Eigengewächse im Kader zu haben. Jannik verkörpert dies wie kein Zweiter, ist für die Fans eine Identifikationsfigur, er hat ja auch seinen eigenen Fanclub auf der Tribüne. Dazu zeigt er anderen jungen Spielern im Verein, was bei uns mit Engagement und Bereitschaft möglich ist. Er ist auf seinem sehr guten Weg und wird seine erweiterte Rolle auch in der nächsten Saison sehr gut ausfüllen.“

In Kürze werden die Kangaroos weitere Informationen zum Team in der neuen Saison veröffentlichen. (asan)