Erste Niederlage: Kangaroos verlieren Test in Kirchheim

Die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat im zweiten Vorbereitungsspiel für die neue Saison in der 2. Basketball Bundesliga Pro B Süd ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Am Dienstagabend unterlag man beim PRO A Team der Bozic Estriche Knights Kirchheim mit 74:94.

In der dortigen Sporthalle Stadtmitte gab es zunächst ein Wiedersehen mit Ex-Kangaroo Lucas Mayer, der am Fuße der Burg Teck seine zweite Saison spielt und dem in Stadtbergen und Leitershofen noch immer ein sehr guter Ruf vorauseilt. Die Anfangsphase der Partie gestaltete die BG, die ohne den erkälteten Zion Richardson antreten musste, ausgeglichen. Mitte des zweiten Viertels lag man lediglich 30:31 im Rückstand. Zur Halbzeit wuchs der Rückstand in einer offensiv geprägten Partie dann bereits auf 40:52 an und im dritten Viertel legten die württembergischen Schwaben dann kräftig zu und stellten die Kangaroos vor einige Probleme.

Das Team von Trainer Emanuel Richter zeigte aber Moral und wand sich aus dieser Phase wieder heraus, am Ende leuchtete trotzdem eine Niederlage von der Anzeigetafel und deutete den Unterschied zwischen PRO A und PRO B an. Beste Werfer auf Seiten der Leitershofer waren Jason George, Ferenc Gille und Tom Alte mit je 14 Punkten, Brendan Gregori scorte mit zehn Zählern ebenfalls zweistellig. Bei Lucas Mayer hingegen lief es noch besser, er markierte für die Knights, die mit dem 2,13 Meter Hünen Nicolas Brezel ihrem Publikum einen namhaften Neuzugang aus Ulm präsentieren konnten, sogar 17 Zähler und wurde in seinem Team nur vom überragenden US-Amerikaner Tylan Pope (22 Punkte) übertroffen.

BG-Headcoach Emanuel Richter zog sein Fazit wie folgt: „Es war ein guter Test für uns. Kirchheim hat seine Physis gezeigt und uns in einer Phase des Spiels sieben Minuten lang sowohl körperlich als auch auf die Geschwindigkeit bezogen enorm unter Druck gesetzt, da haben wir einige Minuten lang gar nicht gepunktet und dann war das Spiel weg. Abgesehen davon habe ich aber auch viele positive Ansätze gesehen, unter anderem auch die Rückkehr von Jason aufs Parkett“, so Richter. Am Samstag wartet der nächste PRO-A Ligist auf die Kangaroos. In eigener Halle empfängt man dann die PS Karlsruhe Lions. Spielbeginn ist um 18 Uhr. (asan)