Basketball

18:00 Uhr

Feiernacht für die Basketballer: So lief der Aufstieg der BG Leitershofen

Plus Die BG Leitershofen/Stadtbergen steht nach einem Jahrzehnt Abstinenz wieder in der 2. Bundesliga. Das entscheidende Play-off-Finale hätte kein Hollywood-Regisseur besser inszenieren können.

Von Oliver Reiser

Es war das bisher größte Freudenfest, das die Stadtberger Sporthalle je erlebt hat. Vor über 1100 Zuschauern machten die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen am Samstagabend den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Mit 71:68 gewannen die Kangaroos auch das alles entscheidende zweite Play-off-Finale um die Meisterschaft in der 1. Regionalliga Südost gegen den MTSV Schwabing, den man bereits im Hinspiel mit 66:64 bezwingen konnte. Nach der Schlusssirene wurde aus der Freinacht eine lange Feiernacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen