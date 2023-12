Basketball

16.12.2023

Für Basketball gab er sogar Fußball einen Korb

Plus Jakob Hanzalek, Neuzugang beim Zweitbundesligisten BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen, hat in seiner Jugend auch als Torwart in der Bayernauswahl gespielt. Warum er sich für Basketball entschieden hat.

Mit seinen 20 Jahren hat Jakob Hanzalek im Basketball schon einiges erlebt. Angefangen hat er beim TV Memmingen, ist dann ins Internat der Orange Academy nach Ulm gewechselt, bevor er beim Team Ehingen Urspring dann sogar trotz seines jungen Alters Pro A-Erfahrung gesammelt hat. Zuletzt spielte der Neuzugang der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen, der mit 1,88 Meter nicht unbedingt das Basketball-Gardemaß aufweist, beim Ligakonkurrenten Wizzards Karlsruhe. Nachdem die ihr Team vor dieser Saison aus der 2. Bundesliga Pro B zurückgezogen haben, war der Weg frei zu den Kangaroos.

Dort hatte man den Aufbauspieler, der in den letzten Partien den verletzten Jannik Westermeir als Spielmacher vertreten hat, noch bestens in Erinnerung. Hanzalek hatte beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs 19 Punkte im Stadtberger Korb versenkt. Bei der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen fühlt sich der Neuzugang sehr wohl. „Wir haben eine super Truppe. Jeder versteht sich mit jedem. Als Team wir in der kurzen Zeit schon große Fortschritte gemacht“, sagt Hanzalek. der nicht nur auf dem Feld die Position des nach Paderborn abgewanderten Lucas Mayer eingenommen hat. Er hat auch dessen Platz in der WG übernommen, die er sich mit Nico Lagerman und Jermane Carter teilt. „Wir verstehen uns gut. Da wir aber sehr viel im Training zusammen sind, braucht auch jeder seine Freiräume, kocht zum Beispiel für sich selbst, weil wir meist zu unterschiedlichen Zeiten essen“, plaudert er aus dem Nähkästchen. Der 20-Jährige schätzt es auch sehr, dass in wieder näher an der Heimat ist. „In einer Stunde bin ich in Memmingen bei der Familie und Freunden. Das ist ein großer Vorteil.“

