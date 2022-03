Basketball

07.03.2022

Generalprobe für die Play-offs ist geglückt

Plus Die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen gewinnen das letzte Hauptrundenspiel gegen Treuchtlingen mit 103:93.

Von Oliver Reiser

„Wir können nur Vollgas!“ So lautete die Devise von Trainer Emanuel Richter vor dem letzten Hauptrundenspiel der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen in der 1. Regionalliga Südost gegen den VfL Treuchtlingen. Und die Kangaroos scheinen gewappnet für die am nächsten Wochenende startende Play-off-Runde um den Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga. Obwohl es ohne die verletzten Spieler Max Uhlich, Mario Hack-Vazquez und Marc Kaufeld vor knapp 500 Zuschauern in der gut gefüllten Stadtberger Sporthalle zunächst noch etwas holperte. Die lange Pause und die erste Niederlage hatten anscheinend ihre Spuren hinterlassen. Winter- und Schockstarre steckten noch in den Trikots.

