Veränderungen im Trainerteam: Athletik-Coach verlässt Kangaroos

Auch im Trainerteam der Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen kommt es in der neuen Saison zu Veränderungen. Andreas Finsinger wechselt zum BBL-Team der VET-Concept Gladiators Trier. Er agiert dort künftig unter Headcoach Jaques Schneider als Athletikcoach, aber auch in der Spielanalyse. Finsinger, der in der Jugend bereits für die Kangaroos als Spieler aktiv war, absolvierte nach seinem Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln Stationen als Trainer bei den Bamberg Baskets, RASTA Vechta und in Griechenland bei Kolosos Rhodos. 2022 kehrte er nach Leitershofen zurück und war drei Jahre lang als hauptverantwortlicher Jugendtrainer aktiv, unterstützte aber auch BG-Cheftrainer Emanuel Richter in der 2. Bundesliga.

Dieser bedauert auch den Abgang Finsingers: „Wir haben drei Jahre lang mit Andi auf allen Ebenen hervorragend zusammengearbeitet. Natürlich ist seine hervorragende Arbeit auch in der BBL nicht unbemerkt geblieben. Er ist ein echter Profi und wir werden ihn sehr vermissen“, so Richter. „Ich bedanke mich bei den Kangaroos für die sehr gute Zusammenarbeit und wünsche der BG natürlich viel Erfolg und vor allem weiterhin gute Aufbauarbeit in der Jugend. Wenn ich in der Heimat bin, schaue ich in der Sporthalle natürlich vorbei, keine Frage“, so Finsinger.

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman äußert sich wie folgt: „Danke an Andi für sein großartiges Engagement, er war nicht nur im Jugendbereich sehr beliebt. Wir drücken ihm die Daumen und werden Trier als BBL-Aufsteiger natürlich ab sofort intensiv verfolgen.“ (asan)