Kangaroos siegen knapp - Heimspiel mit EM-Public-Viewing folgt

Das vierte Saisonvorbereitungsspiel endete für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen mit einem Sieg. Beim Ligakonkurrenten SV Fellbach Flashers siegten die Kangaroos knapp mit 75:74. Die BG ließ es beim letztjährigen Tabellendritten der Hauptrunde, der auch in diesem Jahr sicherlich wieder zum engsten Favoritenkreis der Südgruppe zählt, sehr geruhsam angehen.

Bereits im ersten Viertel geriet man mit 11:25 in Rückstand. Zwischenzeitlich verkürzte man den Abstand, nach 30 Minuten führten die Stuttgarter Vorstädter aber wieder mit 61:50. Mit einem fulminanten Endspurt drehte man aber das Spiel in letzter Minute. Kangaroos Headcoach Emanuel Richter zeigte sich unzufrieden mit dem Auftritt der Seinen: „Trotz des Sieges und der Aufholjagd entspricht das Spiel nicht meinen Vorstellungen. So wie wir heute eine Auswärtspartie angegangen sind, ist das schlichtweg inakzeptabel. Wir müssen uns schnell daran gewöhnen, dass jeder Gegner in der PRO B uns schlagen will und 200 Prozent Leistung abrufen wird“, so Richter. Beste Werfer der Kangaroos waren Brian Dawson (23), Ferenc Gille (20) und Brendan Gregori (15).

Am Sonntag gastieren dann die Nürnberg Falcons in der Stadtberger Sporthalle, ein weiterer PRO-A Ligist im anspruchsvollen Saisoneröffnungsprogramm. Das Spiel wurde wegen des Finales der Basketball-EM auf 17 Uhr vorgezogen, anschließend gibt es dann ein EM-Public Viewing. (asan)