Basketball

Jannik Westermeir ist ein Kangaroo aus dem eigenen Beutel

Rot sind eigentlich die Auswärtstrikots der BG Leitershofen/Stadtbergen. Jannik Westermeir (am Ball) ist das egal. Der „Rookie des Jahres“ freut sich auf jedes Heimspiel in der Stadtberger Halle.

Plus Jannik Westermeier aus Thierhaupten hat es aus dem Nachwuchs der BG Leitershofen/Stadtbergen in die 2. Basketball-Bundesliga geschafft. Am Sonntag kommt der Spitzenreiter und alle Zuschauer in Rot.

Von Oliver Reiser

Im letzten Heimspiel vor Weihnachten in der 2. Bundesliga Pro B planen die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen noch eine ganz besondere Aktion: Für jeden Zuschauer, der am Sonntagnachmittag zu ungewohnter Stunde (Sprungball 16 Uhr) in roter Kleidung zum Spiel gegen Spitzenreiter EPG Baskets Koblenz erscheint, wird ein Euro an die Stiftung Bunter Kreis gespendet. Die BG wird die so erzielte Summe dann am Ende nochmals verdoppeln. Der Bunte Kreis ist mit dem Therapiezentrum Ziegelhof in Stadtbergen ansässig.

